Алавес на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Мариано Диаса. Ранее он находился в клубе на просмотре. За три недели, проведенные под его руководством Коудета, доминиканец убедил тренера и подписал двухлетний контракт. В свои 32 года он постарается вернуться к своей лучшей форме.

Хаби Алонсо получил самый молодой состав Реала за 27 лет – "помог" уход Модрича

Мариано четко дал понять, что хочет вернуться в сборную. Он не делал этого с момента окончания своего пребывания в Севилье в 2024 году. Доверительные отношения со спортивным директором Серхио Фернандесом сыграли ключевую роль в том, чтобы он освоился в Алавесе, пока искал команду, в которой мог бы вновь обрести энтузиазм.

В клубе из Витории физическая форма игрока поражала с первых тренировок, несмотря на то, что он не играл целый год. Коудет относился к нему как к игроку основного состава с первого дня, предоставляя ему возможность участвовать во всех предсезонных товарищеских матчах, в которых он стал нападающим с наибольшим количеством игрового времени, опережая Тони Мартинеса и Асьера Вильялибре.

Диас является легендой Реала. Он выиграл с "бланкос" 3 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.