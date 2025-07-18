34-летний Лукас Васкес покинул Реал после 18 сезонов и может продолжить карьеру в Серии А. Как сообщает Calciomercato, агенты футболиста уже предложили его Ювентусу, который ищет усиление на правый фланг обороны.

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Испанец стал свободным агентом после завершения контракта с Реалом, где он провел 402 матча, добыл 5 трофеев Лиги чемпионов и зарекомендовал себя как универсальный и надежный игрок. В прошлом сезоне он принял участие в 32 матчах Ла Лиги, отметился 1 голом и 5 ассистами.

Ювентус заинтересован в опытном защитнике, ввиду возможных уходов Тимоти Веа и Андреа Камбьясо. Клуб активно изучает варианты, в частности Додо из Фиорентины, однако Васкес является более доступным и готовым решением, ведь не требует трансферной компенсации.

Препятствием может стать его предыдущая зарплата Васкеса в 4,5 миллиона евро, которую в Турине вряд ли готовы повторить. Однако Ювентус рассматривает вариант долгосрочного контракта, чтобы распределить финансовую нагрузку.

Ранее Васкес отклонил предложение от Эспаньола, что еще больше подпитывает слухи о переезде в Италию – туда, где уже выступает его многолетний партнер по Реалу Лука Модрич.

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