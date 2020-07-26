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Легенда Реала Морьентес получил должность в итальянском клубе

14:32 - Читати українською
Легенда Реала Морьентес получил должность в итальянском клубе
Фернандо Морьентес / фото ФК Расинг Капри

Бывший нападающий Реала и сборной Испании Фернандо Морьентес стал одним из руководителей итальянского Расинг Капри.

Морьентес стал техническим директором вновь Расинг Капри, сообщает sportpress24.

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Кроме того, экс-форвард Реала будет искать перспективных игроков для усиления команды – обычно этим занимается споритвний директор или скаут клуба.

Отметим, что Расинг Капри – один из клубов, который входит в консорциум Расинг Сити Групп. Партнерами итальянцев есть Расинг Мурсия и Расинг Сакраменто.

Напомним, Морьентес успел за свою карьеру поиграть за Монако, Валенсии, Ливерпуль, Сарагосу и Марсель, но больше всего запомнился своими выступлениями за Реал, в составе которого наколотил 100 голов и отдал 31 ассист.

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