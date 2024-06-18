Именитый защитник Серхио Рамос имеет несколько предложений для продолжения карьеры.

Испанец покинул Севилью в статусе свободного агента, поскольку клуб и игрок решили не продлевать контракт, который подошел к концу после завершения сезона 2023/24.

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По информации AS, подписать Серхио Рамоса может Аль-Наср. Недавно спортивным директором клуба стал Фернандо Йерро. Он вместе с Криштиану Роналду пытаются убедить 38-летнего защитника переехать в Саудовскую Аравию. Испанцу предлагают многомиллионный контракт.

Отмечается, что Рамосом также интересуются клубы из Турции и МЛС.

Напомним, что Фернандо Йерро выиграл с Реалом пять чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов, сыграв более 600 матчей.

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