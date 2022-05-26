Испанский специалист Хаби Алонсо через несколько дней в последний раз выведет на матч Сегунды Реал Сосьедад Б.

Алонсо сделал себе имя, выступая за Ливерпуль, Мадридский Реал и Баварию. В 2017 году он завершил карьеру, а через год вернулся в Королевский клуб в статусе тренера, возглавив команду U-14. В 2019 году перебрался на работу в Реал Сосьедад.

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После двух лет работы специалист покидает басков. "Хаби Алонсо не останется в Реале Сосьедад на следующий сезон, но дверь клуба всегда будет открытой для него. Желаем всего лучшего в его личном и профессиональном будущем", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Уже 27 мая Хаби Алонсо проведет последний матч во главе Реала Сосьедад Б, досрочно вылетевшего из Сегунды. Ожидается, что следующим клубом испанца станет Брюгге, за который играет Эдуард Соболь. Бельгийцы остались без тренера, ведь Альфред Схредер согласился сменить Эрика Тен Хага в Аяксе.