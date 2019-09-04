Легенда ПСЖ назвал отвратительной кадровую политику парижан

Бывший полузащитник и тренер французского Пари Сен-Жермен Луис Фернандес раскритиковал руководство родного клуба за принципы комплектации команды.

"Мне немного грустно, поскольку другие крупные клубы работают с молодежью. Зидан отдал Регилона в аренду, но не продал. Вместо этого мы избавляемся от молодых игроков, они нам не нужны. Такая политика мне непонятна.

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В заявку Лиги чемпионов я бы взял вратарей Майка Меньяна и Альфонса Ареола. Чем они провинились? А Себастьян Сибуа? Но мы предпочли взять третьего вратаря, поляка из Челси. Повод задуматься.

Не так давно я ушел из клуба, поскольку разошелся во взглядах с Антеро Энрике (бывшим спортивным директором ПСЖ – Футбол 24). Леонардо этим летом позвонил мне и заявил, что для меня нет места в структуре. Я чувствую отвращение, когда вижу, что клуб сделал с молодыми игроками", – заявил специалист в комментарии Le Parisien.

Напомним, что Луис Фернандес провел более 200 матчей за ПСЖ в 70-80-х гг., а также дважды возглавлял парижан. Именно он открыл Европе бразильца Роналдиньо.

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