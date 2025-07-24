Лас-Пальмас на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вингером Хесе на 1 год. Таким образом, он уже в третий раз перешел в ряды "желто-синих". Ранее Хесе выступал за Лас-Пальмас в сезонах 2016/17 и 2020/22. В этой футболке он сыграл 73 матча, в которых забил 16 голов.

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Ранее Хесе защищал цвета малазийского Джохора. Болельщики Лас-Пальмаса не спешат радоваться этому усилению – мнения насчет трансфера Хесе разделились. Сам вингер последние несколько месяцев тренировался под руководством Хесера Карденаса, так что его акклиматизация в команде не займет много времени. Он мотивирован и уверен, что сможет внести значительный вклад в команду.

Согласно Marca, Хесе согласился играть за минимальную зарплату – 98 000 евро.

Напомним, что на пике своей карьеры Хесе играл в Реале и ПСЖ.