Жорже Кошта умер в возрасте 53 лет от сердечного приступа на тренировочной базе "драконов" в Оливале, информирует MaisFutebol. После того, как он потерял сознание, его в тяжелом состоянии доставили в больницу Сан-Жуан, но спасти его жизнь уже не удалось.

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Утром Кошта почувствовал себя плохо, и, потеряв сознание, он был немедленно госпитализирован врачами клуба, которые использовали дефибриллятор до прибытия Национальной службы экстренной медицинской помощи (INEM) для транспортировки его на карете скорой помощи в больницу.

Это произошло сразу после того, как Кошта дал интервью SportTV. Ранее тренер Порту несколько раз жаловался на сильную жару по утрам.

Это был не первый подобный эпизод с его участием. В 2022 году он уже страдал от аналогичной проблемы с сердцем, но выжил.

Будучи игроком, Кошта выиграл с Порту Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

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