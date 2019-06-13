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Легенда польского футбола Бонек – о чемпионате мира-2019 U-20: Больше всего меня удивила Украины

22:28 203 Читати українською
Легенда польского футбола Бонек – о чемпионате мира-2019 U-20: Больше всего меня удивила Украины
Юношеская сборная Украины / ФИФА

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек выделил юношескую сборную Украины на чемпионате мира-2019.

 

"Какая сборная на чемпионате мира удивила меня больше всего? Украина, потому что они частично похожи на Польшу. Мы играли против них год назад в товарищеском матче и выиграли со счетом 2:1.

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Восемь их игроков с того матча приняли участие в чемпионате мира! Считаю, что Украина стала лучше от игры на турнире.

Кто фаворит в финале? Хороший вопрос. С футбольной точки зрения Украина выглядит несколько лучше, но с тактической точки зрения, а также с точки зрения дисциплины, Республику Корею будет трудно победить", – цитирует Бонека официальный сайт ФИФА.

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Сборная Украины Збигнев Бонек Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20
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