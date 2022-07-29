Команду из Винницы теперь возглавляет Олег Остапенко, сообщает официальный Instagram Нивы. Его помощниками будут Петр Анисим и бывший вратарь Металлиста Александр Горяинов, а тренер по физической подготовке – Елена Колос.

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Добавим, что Горяинов является легендой Металлиста, за который играл в три периода: с 1994 по 1996, затем с 1997 по 2003 и с 2005 по 2016 годы. В общем, он отыграл 391 матч за харьковчан.

Напомним, винницкая Нива закончила прошедшую кампанию на седьмом месте с 25 очками. Сезон был не доигран из-за нападения россиян на Украину.

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