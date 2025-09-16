– Как считаете, возможно, из-за разницы в специфике работы в клубе и сборной не все получается в сборной у Сергея Реброва, который в клубах давал хороший результат?

– Считаю, самым главным в работе в клубе или в сборной является то, чтобы футболисты выполняли требования тренера. Да, иногда может что-то не получаться, какой-то игрок в плохой форме, кто-то недоволен позицией на поле – это все очень специфические моменты, и мы должны это понимать.

Когда человек приезжает в сборную должен отдавать максимум и делать все, что просит тренер. Это очень важно. С другой стороны, большое значение имеет создание хорошей атмосферы в коллективе, чтобы все были на одной волне. У меня есть такой опыт игрока.

В сборной Украины Михаил Иванович Фоменко всегда говорил, что мы должны быть единым целым. И это дает результат.

– Вы смотрели последние два матча сборной Украины?

– Да, смотрел. Знаете, это та же история, что я говорил, когда играли с Бельгией. Если бы прошли, все бы говорили, что это благодаря верно выбранной тактике. При противоположном же результате – все не так, всегда ищут причины.

Но я всегда буду поддерживать тренера. Знаете почему? Хочу, чтобы меня поняли. Мы все знаем, какой успешный игрок и клубный тренер Ребров. Поэтому, главное верить и иметь терпение. А в футболе не всегда хотят ждать – желают всего и сразу, но это очень трудно. Поэтому я его поддерживаю всегда, потому что знаю, как это нелегко. Считаю, многое зависит от взаимодействия тренеров и футболистов.

– Думаю, вы понимаете, насколько болельщики расстроены ничьей с Азербайджаном, и уже даже не крест поставили вообще на шансах выйти из группы. А вы как оцениваете турнирные перспективы сборной Украины?

– А помните, как никто не верил, что мы дойдем до плей-офф отбора на Чемпионат мира 2014 года? Когда сыграли вничью с Молдовой и проиграли Черногории. А потом победили всех, кроме Англии, с которой вничью сыграли – и вышли в плей-офф на Францию. В футболе все возможно, главное – верить в себя и иметь поддержку. А критиковать всегда легко, – заявил Эдмар в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Эдмар сейчас работает главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана по футболу.

