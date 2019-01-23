Легенда Металлиста Маркевича завершает карьеру – автор одного из самых безумных голов в истории УПЛ

Клейтон Шавьер решил не возвращаться на поле после очередной травмы, которая постигла его за последний сезон во второй по классу лиге чемпионата Бразилии. Бывший капитан Металлиста Маркевича решил завязать с футболом.

Шавьер заслужил быть одним из 25 величайших леrионеров УПЛ за время независимости Украины. Свою самую звездную и наибольшую часть карьеры он провел именно в харьковском Металлисте. Под руководством Мирона Маркевича завоевывал серебряные медали чемпионата Украины и пробивался в квалификацию Лиги чемпионов. Та команда могла наделать шума в Европе, если бы ее не заставили расплачиваться за грехи и договорняки предшественников.

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Металлист заплатил за тогда еще 27-летнего игрока каких-то 3,6 миллиона евро. Шавьер отблагодарил за доверие сполна: 59 голов и 38 ассистов за 147 матчей в харьковской команде, в частности, 10 голов и 6 ассистов в Лиге Европы. Успел поиграть на множестве позиций: и атакующего, и оборонного хавбека, вингера на обоих флангах, оттянутого нападающего и даже центрфорварда.

Накануне представитель Клейтона заявил, что он уже не планирует продолжать игровую карьеру. По возвращении в Бразилию талантливого десятку преследовали травмы – только в последнем своем клубе Витория Салвадор, который играет в Серии Б, Шавьер дважды получал повреждения за короткий период. "Мы с Клейтоном решаем вопрос об уходе из футбола. В последние дни ему еще поступали предложения от нескольких клубов, но он уже разговаривал с семьей и принял решение. Пора прекратить играть в футбол", – рассказал представитель 35-летнего полузащитника Ренату Фигейреду.

Шавьер также успел стать чемпионом Бразилии в составе Палмейраса, где триумфовал рядом с нынешним игроком киевского Динамо Че Че. В своем последнем матче в УПЛ оформил хет-трик, эффектно попрощавшись с харьковской торсидой. Покидал Металлист на фоне сложной ситуации в Украине, российской агрессии и долгов беглого президента Сергея Курченко. Одному ему задолжали 5 миллионов долларов по состоянию на 2016-й.

Вспомните только, какие голы бразилец забивал в нашей Премьер-лиге! Удар скорпиона в дерби с Днепром или гол с центра поля в ворота Черноморца, пока вратарь праздновал взятие ворот – с техникой Шавьера трудно было посоревноваться. Как и с умением забивать из ничего, из невероятных дальних дистанций – как-то даже протянул свой Палмейрас в четвертьфинал Кубка Либертадорес на последних минутах...