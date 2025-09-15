– В Днепре вы были вместе с юным Довбиком. Могли ли тогда представить, что он будет играть в топ-чемпионатах?

– Это то, о чем мы говорили – всегда надо верить. Мы никогда не знаем, что будет дальше. Сегодня ты играешь здесь, а завтра можешь поехать в топ-команду. Когда я приехал в Украину в 2002 году, представить не мог, что буду играть за сборную. Поэтому в футбольной жизни нужно всегда верить.

Артем много работал над собой. И его карьера – очень хороший знак для украинского футбола в целом.

– Что Довбику стоит делать в такой неопределенной ситуации, которая сложилась у него сейчас в Роме? Надо идти?

– Для него в любом случае будет команда. Главное, верно определить, где ему будет спокойнее душой, комфортнее. Он должен это почувствовать. Как было у него в Жироне, где он хорошо чувствовал себя и много забивал. Считаю, ему надо спокойно все взвесить и понять, где будет комфортнее, – заявил Эдмар в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Эдмар сейчас работает главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана по футболу.

