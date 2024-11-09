Бывший защитник Александр Коларов возглавил сборную Сербии U-21, сообщает официальный сайт Футбольного союза Сербии.

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Контракт с 38-летним специалистом подписан до лета 2027 года – до конца молодежного чемпионата Европы-2027, который, скорей всего, пройдет в Сербии и Албании. Работа в молодежной сборной – дебют Коларова в тренерской карьере. Специалист уже начал готовить команду к ближайшему товарищескому матчу против ровесников из Турции.

Напомним, игровая карьера Коларова стартовала в сербском клубе Чукарички. Затем был ОФК Белград и переход в Лацио (Кубок и Суперкубок Италии). Далее были Манчестер Сити (два чемпионства АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка английской лиги), Рома и Интер (чемпионство Серии А, Кубок и Суперкубок Италии). За сборную Сербии провел 94 игры, что является 4-м результатом в истории команды.

К слову, молодежная сборная Сербии была соперником Украины в отборе на Евро-2025. В своем последнем матче балканцы обыграли "сине-желтых" 1:0, отобрав первую строчку турнирной таблицы, однако сами не сумели квалифицироваться на континентальное первенство, финишировав на третьем месте в своей отборочной группе.

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