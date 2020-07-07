toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Легенда Манчестер Юнайтед поставил неутешительный диагноз Эвертону

14:47 - Читати українською
Легенда Манчестер Юнайтед поставил неутешительный диагноз Эвертону
Тоттенхем – Эвертон – 1:0 / Premierleague.com

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл поделился мыслями относительно неутешительных результатов команды Карло Анчелотти и дал итальянскому наставнику важный совет.

24’ Майкл Кин
 
24’ Майкл Кин

"Самое сложное, что нужно сделать Анчелотти – изменить менталитет игроков. Иногда чувствуется, что Эвертон выглядит многообещающе в начале матча, а затем внезапно пропускает гол и теряет веру в себя через комплекс неполноценности. Особенно часто это происходит в матчах с серьезными командами. Этого не должно быть. У "ирисок" талантливые игроки. Играйте на мяче и с мячом.

Тоттенхэм – Эвертон – 1:0 – видео гола и обзор матча

Футболисты действительно верят, что могут победить большие команды. Надеюсь, что игроки Эвертона после поражения от Тоттенхэма не будут думать, что им не повезло. Они сыграли недостаточно хорошо. Это было скучно", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, в матче 33-го тура подопечные Жозе Моуринью минимально обыграли Эвертон (1:0). Как следствие, команда Анчелотти с 44 пунктами осталась на одиннадцатой строчке.

Тоттенхэм удержал минимальную победу над Эвертоном благодаря автоголу Кина

blog_ava
Две звезды Тоттенхэма едва не устроили драку прямо на поле
00:15
7926
Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Гари Гари Невилл Эвертон Эвертон Карло Карло Анчелотти Тоттенхэм - Эвертон
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Арсенал
22:15
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук