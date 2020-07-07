Легенда Манчестер Юнайтед поставил неутешительный диагноз Эвертону

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл поделился мыслями относительно неутешительных результатов команды Карло Анчелотти и дал итальянскому наставнику важный совет.

"Самое сложное, что нужно сделать Анчелотти – изменить менталитет игроков. Иногда чувствуется, что Эвертон выглядит многообещающе в начале матча, а затем внезапно пропускает гол и теряет веру в себя через комплекс неполноценности. Особенно часто это происходит в матчах с серьезными командами. Этого не должно быть. У "ирисок" талантливые игроки. Играйте на мяче и с мячом.

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Футболисты действительно верят, что могут победить большие команды. Надеюсь, что игроки Эвертона после поражения от Тоттенхэма не будут думать, что им не повезло. Они сыграли недостаточно хорошо. Это было скучно", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, в матче 33-го тура подопечные Жозе Моуринью минимально обыграли Эвертон (1:0). Как следствие, команда Анчелотти с 44 пунктами осталась на одиннадцатой строчке.

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