В январе именитый полузащитник праздновал свое 50-летие. Среди гостей были Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Пол Скоулз, Гари Невилл и другие бывшие игроки Манчестер Юнайтед. Во время вечеринки Ники Батт подрался с охранником.

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Как сообщает The Sun, конфликт возник после того, как Батт вышел из бара во двор. Охранник заведения увидел, как он справляет нужду у стены. Возникла ссора, экс-игрок набросился на мужчину, ударив его головой. Уточняется, что незадолго до инцидента персонал бара отказался подавать Ники напитки.

"Кровь была повсюду. Люди были шокированы, когда охранник вошел внутрь с окровавленным лицом. Это испортило прекрасный день", – приводит издание слова неназванного источника.

Охранника госпитализировали с травмами лица и подозрением на перелом носа. Также через некоторое время была вызвана полиция. Полиция вынесла Батту предупреждение, а также он согласился сделать благотворительное пожертвование.

К слову, это не первый случай, когда экс-хавбек Манчестер Юнайтед попадает в скандал. В 2019 году его обвиняли в нападении на бывшую жену.

Ники Батт выступал за манкунианцев с 1992 по 2004 годы. В составе Манчестер Юнайтед он выигрывал ряд трофеев, включая легендарный требл в сезоне 1998/99.

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