Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин остался разочарован тем, что Криштиану Роналду так и не появился на поле в матче 9 тура АПЛ против Манчестер Сити.

"Наставник сказал, что он держится за Роналду. Ладно, вам нужны варианты, но вы не держите Криштиану, чтобы сидеть на скамейке запасных. Он один из лучших игроков всех времен. Мысль о том, что у него не было вариантов – это чушь.

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У него были варианты, у него было четыре-пять хороших вариантов. Тен Хаг выпустил Марсьяля, который забил два, но, в общем, он не собирается играть с Роналду. Мы видели, как он сыграл несколько игр в еврокубках, все будет становиться безобразнее с продолжением сезона.

Ладно, Роналду мотивирован приближением Чемпионата мира, но если он неделя за неделей сидит на скамейке запасных в Ман Юнайтед, это нехорошо. Я думаю, что Юнайтед проявил неуважение к Роналду, и они должны были отпустить его, когда у Криштиану была возможность уйти. Я точно знаю, что держаться за него, чтобы Роналду сидел на скамейке запасных, смешно для игрока его уровня. Мог ли он его выпустить? Конечно, он мог. И что, если вы проиграете 4:0?

Вы посмотрите на его статистику забитых голов, Роналду так же хорошо умеет забить мяч в ворота. Люди одержимы прессингом в игре, но вы должны вводить мяч в правильные зоны, Криштиану забивает голы", – приводит слова Кина Manchester Evening News.

Заметим, что Роналду просидел весь матч против Манчестер Сити в запасе и наблюдал разгромное поражение МЮ в дерби (3:6).

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ