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Легенда Манчестер Юнайтед Коул вспомнил, как родной клуб избавился от него

20:46 30 Читати українською
Легенда Манчестер Юнайтед Коул вспомнил, как родной клуб избавился от него
Бекхэм, Коул и Маклейр / Reuters

Бывший форвард английского Манчестер Юнайтед Энди Коул вспомнил старт своей игровой карьеры, когда не смог закрепиться в лондонском Арсенале.

"Просто это не сработало. Я верил, что достаточно хорош для игры за Арсенал в то время.

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Менеджер придерживался иного мнения, поэтому я уехал в аренду, а потом они попрощались со мной. Это было неутешительно для меня, но дальше обстоятельства сложились для меня так, как я и не мог мечтать – после этого наступил расцвет моей карьеры", – отметил экс-форвард в интервью FourFourTwo.

О вероятной несовместимости характеров между ним и тогдашним наставником Арсенала Джорджем Грэмом Коул добавил: "Это могло быть причиной – у меня случались личностные конфликты со многими людьми в течение моей карьеры.

В то время было довольно много центрфорвардов, которые, по мнению Джорджа, были лучше меня. Я ушел, и это точно изменило мою карьеру и помогло мне достичь того, чего я достиг.

Это не было направлено на то, чтобы доказать неправоту Джорджа, я доказал себе, что могу играть на самом высоком уровне".

Отметим, что знаменитый бывший нападающий сыграл всего 1 матч в Первом дивизионе за "канониров". Во весь голос Коул заявил о себе в Ньюкасле, а затем провел 7,5 сезонов за Манчестер Юнайтед. Под занавес карьеры он успел поиграть за Блэкберн, Фулхэм, Манчестер Сити и ряд других команд.

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Энди Коул Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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