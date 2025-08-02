Джеймс Милнер решил сменить игровой номер в Брайтоне. После того, как 20-й номер освободился, полузащитник решил забрать его себе.

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"Когда я услышал, что Карлос Балеба хочет сменить свой номер [на 17-й], а 20-й номер станет доступным, я захотел взять его себе в знак уважения и, конечно же, в память о Диогу Жоте. Он был отличным игроком, с которым мне посчастливилось играть, и хорошим другом. Для меня большая честь играть под его номером в Премьер-лиге в этом году", – сказал Милнер в комментарии телеканалу The Redmen TV.

Милнер играл вместе с Жотой за Ливерпуль с 2020 по 2023 год. Португалец погиб в начале прошлого месяца в автокатастрофе. Из уважения к 28-летнему нападающему Ливерпуль решил убрать его 20-й номер из обращения.

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