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Фирмино покинул Аль-Ахли после 2 лет выступлений. За саудовский гранд Бобби провел 65 матчей, оформив 21 гол и 17 ассистов. В прошлом сезоне легенду Ливерпуля унизительно выбросили из заявки на чемпионат, но 33-летний нападающий стал одним из главных героев победы Аль-Ахли в азиатской ЛЧ.

Для Аль-Садда кампания 2024/25 также была удачной. "Волки" оформили "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Катара, а вот в ЛЧ остановились на стадии четвертьфинала.

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