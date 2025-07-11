Джордан Хендерсон досрочно разорвал контракт с Аяксом, чтобы вернуться в АПЛ. Английский полузащитник уже выбрал себе новый клуб.

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Как сообщает The Athletic, 35-летний англичанин имел предложения от разных европейских клубов, но Брентфорд убедил экс-капитана Ливерпуля. Хендерсон подпишет контракт с "пчелами" до 2027 года.

Медицинское обследование и оформление документов будут завершены в течение ближайших дней, но официальное объявление ожидается не ранее следующей недели из уважения к бывшему партнеру по команде Диогу Жоте и его семье после трагической гибели игрока.

Хендерсон успел поиграть в Англии за Сандерленд и Ковентри, а затем оказался в Ливерпуле, с которым выиграл ряд трофеев, включая Лигу чемпионов. В 2023 году Джордан покинул мерсисайдцев ради Саудовской Аравии, но спустя полгода снова вернулся в Европу.

К слову, за Брентфорд выступает украинец Егор Ярмолюк.

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