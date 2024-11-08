Саудовская Аравия, 10 тур

Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 3:1

Голы: Митрович, 45+2, Малком, 81 Аль-Кахтани, 90+6 – Витиньо, 90+4

Удаление: Радиф, 90+6 (Аль-Иттифак)

Аль-Рияд – Аль-Наср – 0:1

Гол: Мане, 41

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Аль-Иттихад под руководством легенды Ливерпуля Стивена Джеррарда проиграл лидеру чемпионата. Аль-Хиляль, благодаря Митровичу, вышел вперед, но снять все вопросы смог лишь в компенсированное время. Аль-Иттифак шесть матчей уже не может победить в национальном чемпионате. Сейчас команда Джеррарда находится на 11 месте с 11 баллами. А Аль-Хиляль лидирует с 28 очками.

Аль-Наср переиграл Аль-Рияд в дерби. Для победы хватило лишь одного гола, который записал в свой актив Мане. Роналду вышел в старте, но результативными действиями не отметился. Аль-Наср имеет 22 пункта и находится на третьем месте.

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