Джеррард потерпел поражение и останется вне топ-10, Роналду помог команде одержать тяжелую победу в дерби
Состоялись очередные матчи 10 тура чемпионата Саудовской Аравии. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 10 тур
Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 3:1
Голы: Митрович, 45+2, Малком, 81 Аль-Кахтани, 90+6 – Витиньо, 90+4
Удаление: Радиф, 90+6 (Аль-Иттифак)
Аль-Рияд – Аль-Наср – 0:1
Гол: Мане, 41
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Аль-Иттихад под руководством легенды Ливерпуля Стивена Джеррарда проиграл лидеру чемпионата. Аль-Хиляль, благодаря Митровичу, вышел вперед, но снять все вопросы смог лишь в компенсированное время. Аль-Иттифак шесть матчей уже не может победить в национальном чемпионате. Сейчас команда Джеррарда находится на 11 месте с 11 баллами. А Аль-Хиляль лидирует с 28 очками.
Аль-Наср переиграл Аль-Рияд в дерби. Для победы хватило лишь одного гола, который записал в свой актив Мане. Роналду вышел в старте, но результативными действиями не отметился. Аль-Наср имеет 22 пункта и находится на третьем месте.
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