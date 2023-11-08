Легенда Ливерпуля опозорился, пытаясь правильно произнести имя звезды Милана – забавное видео
Экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер не может правильно произнести имя форварда Милана – Оливье Жиру.
На этот раз в британской студии, посвященной матчам Лиги чемпионов, оконфузился Джейми Каррагер.
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Во время флеш-интервью Кейт Абдо, Джейми Каррагер и Майка Ричардс имели возможность пообщаться с форвардом Милана Оливье Жиру. Француза попросили показать, как правильно произносить его имя и фамилию. У Абдо и Ричардса все удалось, а вот для Каррагера стало проблемой французское произношение.
Заметим, что Жиру стал одним из героев матча Милан – ПСЖ, забив победный гол и приняв непосредственное участие в первом взятии ворот.
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