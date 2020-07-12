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Легенда Ливерпуля объяснил, чем Стерлинг лучше Мане

13:35 - Читати українською
Легенда Ливерпуля объяснил, чем Стерлинг лучше Мане
Рахим Стерлинг и Садьо Мане / Sportbible

Бывший игрок Ливерпуля Грэм Сунесс сравнил Садьо Мане со звездой Манчестер Сити Рахимом Стерлингом.

"Стерлинг – топ. Ему будут рады в любом клубе – Реале, Барселоне, Баварии. Стерлинг моложе Мане. У них похожие качества, но Стерлинг уже на уровне Мане.

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Садьо – боец, и его тоже с удовольствием возьмет к себе любой клуб. Но Мане 28 лет, а Стерлингу – 25, и у него еще 3 года, чтобы достичь пика, поэтому в свою команду я все же взял бы Рахима", – поделился Сунесс в комментарии Daily Mail.

Отметим, что Мане в составе Ливерпуля стал чемпионом Англии, а в целом отметился 20 голами и 12 ассистов в 44 поединках во всех соревнованиях. Стерлинг же сыграл за Манчестер Сити 46 матчей, записав в свой актив 27 забитых мячей и 8 результативных передач.

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Теги
Рахим Рахим Стерлинг Садио Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Грэм Сунесс
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