"Я по-прежнему считаю, если четверка атакующих игроков Арсенала не станет лучше, то команда не выиграет чемпионат. Когда я говорю, что Арсенал стал другим, то имею в виду контроль мяча. Его определенно стало больше. Можно сказать, что в прошлом сезоне команда напоминала Ливерпуль Клоппа, а в этом сезоне у нее больше от Манчестер Сити.

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Арсенал стал больше контролировать мяч, что помогает в защите. Но помогает ли им это в атаке? Все нападающие Арсенала забивали голы, которые ассоциировались с их стилем. Сейчас мы видим те же модели и ту же организацию игры. Это заставило меня задуматься над тем, не слишком ли много этой организации во время игры в атаке?

Мы видим повторяющиеся из раза в раз моменты, но достаточно ли импровизации? Когда игрок Арсенала в последний раз был среди лучших форвардов лиги? Когда Эдегор забивал какой-нибудь супергол? Все как-то слишком организованно. Да, игроки проводят хорошие сезоны. Но золотой стандарт – это 20 голов и больше. Это уровень Салаха, Холанда, Кейна. Атакующие игроки Арсенала хороши, но ни один из них не входит в число лучших в мире. В перспективе Сака может стать игроком мирового класса.

Но Ливерпуль выиграл титул в АПЛ, потому что у него был Салах. Сити выигрывал титулы, потому что у них был Агуэро, а теперь есть Холанд. Есть ли у Арсенала игроки, готовые привести команду к титулу? Я считаю, что нет", – поделился Каррагер в эфире Sky Sports.

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