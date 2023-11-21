Шмицер написал автобиографию "Моя вторая жизнь". Как информирует Deník Sport, пока что книга доступна только на чешском языке.

Самый чёрный день в карьере Шевченко: 18 лет назад Ливерпуль совершил легендарный камбэк в финале ЛЧ

Написать книгу Шмицеру помог журналист Deník Sport Степан Филипек. В ней рассказывается о его пребывании в Славии, Лансе, Ливерпуле, Бордо, сборной Чехии и личной жизни бывшего полузащитника.

Напомним, что Шмицер стал автором второго гола в ворота Милана в легендарном финале Лиги чемпионов 2005 года. Владимир забил спустя две минуты после гола Стивена Джеррарда – именно в тот момент "красные" поверили в камбэк. Напомним, что после первого тайма Милан вел со счётом 3:0, но в итоге проиграл Ливерпулю в серии пенальти.