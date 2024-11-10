Нидерландский вингер Райан Бабель объявил о завершении карьеры. Об этом 37-летний футболист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Полузащитник находился в статусе свободного агента с лета 2023 года после того, как покинул турецкий Эюпспор и, в конце концов, решил поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне.

Напомним, Бабель – воспитанник Аякса, за который и дебютировал в большом футболе в 2004 году. Далее были Ливерпуль (2007-2011), Хоффенхайм (2011-2012), снова Аякс (2012-2013), Касымпаша (2013-2015), Аль-Айн (2015-2016), Депортиво (2016), Бешикташ (2017-2019), Фулхэм (2019), Галатасарай (2019-2022), Аякс (2020), Эюпспор (2022-2023). В его активе два чемпионства Нидерландов, два Кубка и два Суперкубка страны (с Аяксом), а также два золота в турецкой Суперлиге (с Бешикташем и Галатасараем).

За сборную Нидерландов провел 69 матчей, в которых забил 10 голов (занял второе место на ЧМ-2010 и в финальном турнире Лиги наций-2018/19). Со сборной U-21 выигрывал Евро-2007.

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