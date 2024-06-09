68-летний Алан Хансен сражается за свою жизнь в больнице, куда был доставлен сегодня вечером. Как информирует официальный Твиттер Ливерпуля, Алан "серьёзно болен". "Все мысли и поддержка принадлежат нашему легендарному бывшему капитану Алану Хансену", – говорится в официальном заявлении "красных".

Ливерпуль определил лучшего игрока сезона

Хансен выступал за Ливерпуль с 1977 по 1991 год и провёл за команду около 500 матчей. За это время он 8 раз становился чемпионом Англии, 2 раза выигрывал Кубок страны, 4 раза – Кубок лиги. Также Хансен трижды в составе мерсисайдцев выигрывал Кубок чемпионов - в сезонах 1977/78, 1980/81 и 1983/84.

После завершения карьеры Алан работал аналитиком на ВВС и в программе Match of the Day.

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