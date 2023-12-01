"Вратаря, который находится не в лучшей форме, не спрячешь. Возможно, Андре Онана все еще пользуется поддержкой Эрика Тен Хага, но время и терпение не на его стороне.

Онана боится потерять место в основе МЮ – голкипер готов принять радикальное решение

Для Манчестер Юнайтед неприемлемо иметь вратаря, постоянно совершающего столько рутинных ошибок. Чем дольше это будет продолжаться, тем уязвимее будет его положение в клубе.

Вратари слишком важны, чтобы им потакать. Как последняя линия обороны, их промахи должны быть эпизодическими, а не постоянно повторяться. Когда вратарь теряет уверенность, это чувствуют все болельщики, одноклубники, соперник и СМИ.

Большие вратари превращают поражение в ничьи, а ничьи – в победы, особенно в крупнейших клубах. Для команды, охотящейся за величайшими трофеями, искусство быть вратарем мирового класса состоит в том, чтобы делать ту не многогранную вещь, которая от тебя требуется, блестяще.

К сожалению для Онана, в начале своей карьеры в Юнайтед он превращал победы в ничьи, а ничьи – в поражения.

В отличие от больших команд Юнайтед прошлого, сейчас на него возложено слишком много обязанностей, и чем больше ему приходится справляться с ними, тем больше вероятность того, что очередная ошибка не за горами», – цитирует Каррагера. The Telegraph.

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