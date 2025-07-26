Легенда Лиги 1 в возрасте 34 лет впервые перешел в АПЛ
20:38 - Читати українською
Вратарь Монпелье Бенжамен Лекомт испытает свои силы в чемпионате Англии.
Фулхэм на своем официальном сайте объявил о подписании 34-летнего голкипера Бенжамена Лекомта. Контракт подписан на два года, а сумма сделки составила около 500 тысяч евро.
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"Я очень счастлив и горд присоединиться к Фулхэму. Это новый шаг в моей карьере, и я думаю, что будет замечательно стать частью клуба", – отметил вратарь.
Бенжамен Лекомт сыграл в своей карьере 402 матча, из которых 114 получились "сухими". Помимо Монпелье, Бенжамен защищал цвета Дижона, Монако, Атлетико и Эспаньола.
В Фулхэме Лекомт будет бороться за место в воротах с Берндом Лено.
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