Ноттингем Форест избежал серьезных проблем, отказавшись от назначения Жозе Моуринью и сделав ставку на Анге Постекоглу. Об этом заявил бывший нападающий клуба Стэн Коллимор в комментарии для GOAL.

После отставки Нуну Эшпириту Санту владелец клуба Эвангелос Маринакис рассматривал Жозе Моуринью как одного из главных кандидатов, но тот в итоге вернулся в Португалию и возглавил Бенфику. Ноттингем Форест же пригласил Постекоглу, что в прошлом году привел Тоттенхэм к победе в Лиге Европы.

Коллимор убежден, что это было правильное решение: "Совершил ли Ноттингем Форест ошибку, не назначив Жозе Моуринью? Абсолютно нет! Форест буквально избежал пули, ведь сегодня подход Моуринью всегда один и тот же. Он получает работу, его увольняют, после чего он рассказывает на всех телеканалах, какой он великий.

Потом какой-то президент клуба верит, что у него еще есть огонь. Дает ему работу, а уже через неделю он ссорится с местной прессой, до конца месяца – со всей национальной прессой. Он всегда ссорится со всеми. Через три месяца он в состоянии войны с президентом и получает отступные. Это последнее, что нужно Форесту. Клубу не нужна такая дестабилизирующая фигура, как Моуринью".

Отметим, что Постекоглу применяет другой тактический подход к игре Ноттингем Фореста, пытаясь отойти от оборонительного футбола Нуну Эшпириту Санту. Впрочем, команда пока не одержала ни одной победы под его руководством, проиграв два стартовых матча, в том числе и в Кубке лиги Суонси, где потеряла преимущество в компенсированное время. Напомним, что в составе Ноттингем Форест выступает украинец Александр Зинченко.

