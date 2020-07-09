Легенда Карпат скептически оценил шансы львовян на получение аттестата Первой лиги

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Зозуля прервал впечатляющую безголевую серию – еще один мяч украинца отменил VAR
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Пиварич дисквалифицирован на 2 матча за удаление в матче Динамо – ШахтерУкраина — 13:52 746
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"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка УкраїниКубок Украины — 13:00 6921
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"Всім монзуль на зло": Динамо виграло Кубок України та ощасливило ще два клуби, але соцмережі застерігають від провалуКубок Украины — 12:00 7515
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