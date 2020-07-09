Легенда Карпат скептически оценил шансы львовян на получение аттестата Первой лиги

Обладатель Кубка СССР-1969 в составе Карпат Игорь Кульчицкий прокомментировал исключение львовского клуба из УПЛ.

"Они должны идти в Первую лигу, но там также необходимо пройти лицензирование. О чем говорить, когда в команде не хватает финансов?

Карпаты официально исключены из УПЛ

Ясно, что они понизятся в классе, а там значительно меньшие требования по финансам, начиная с любителей", – отметил Кульчицкий в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Карпаты официально исключили из УПЛ из-за неявки на 2 подряд поединка с Мариуполем.

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