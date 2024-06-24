Бывший полузащитник Карпат Игорь Худобяк решил не вешать бутсы на гвоздь несмотря на серьезный футбольный возраст.

Украинский хавбек Игорь Худобяк продолжит карьеру в чемпионате Кипра. По сообщению Transfermarkt, 39-летний футболист подписал контракт с Эрмисом из города Арадиппа. О сроках и условиях соглашения не сообщается.

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Новая команда нашего земляка прошлый сезон завершила на 15-й строчке второго дивизиона Кипра, поэтому новый чемпионат начнет в третьей по силе лиге.

Напомним, Худобяк – воспитанник ивано-франковского Спартака. Наибольшую славу получил во времена выступлений в Карпатах. С 2013-го по 2014-й годы выступал в аренде в российском Ростове. В 2018-м отправился в казахский Акжайык, откуда за год перебрался на Кипр. Защищал цвета Этникоса (2019-2023) и Ксилотимбу (2023-2024).

К слову, ранее в составе Эрмиса уже выступали два украинца – голкипер Андрей Новак и полузащитник Ярослав Мартынюк.

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