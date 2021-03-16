Экс-капитан сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер после завершения игровой карьеры решил связать свое будущее вовсе не с игрой миллионов.

Бывший защитник туринского Ювентуса и ряда других команд решил стать часовщиком. 7-кратный чемпион Италии объявил о начале работы стажером в магазине "Морис де Мориак" в персональном Instagram.

Хонда официально перебрался в Азербайджан

"Эта работа мне очень нравится, вообще часы всегда завораживали меня. После футбольной карьеры я хотел погрузиться в этот мир. Я хотел бы знать, как работают часы, как их разобрать и собрать обратно. Надеюсь узнать много полезной информации в этой области. В Швейцарии уровень очень высок", – признался экс-футболист.

Напомним, что Штефан Лихтштайнер является воспитанником местного Грассхоппера. Также он защищал цвета французского Лилля, римского Лацио, Юве, лондонского Арсенала и немецкого Аугсбурга.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році