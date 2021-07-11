Эвертон на своем официальном сайте сообщил печальную весть – ушел из жизни экс-игрок и тренер "ирисок" Джимми Габриэл.

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Главными клубами экс-хавбека за его карьеру, кроме Эвертона, стали Саутгемптон и американский Сиэтл Сандерс. Кроме них, Габриэл успел поиграть за Данди Юнайтед, Борнмут, Брэнтфорд и Сан Хосе из МЛС. Интересно, что с 1977 года он стал играющим тренером Сиэтл Сандерс, а также вернулся в Эвертон в новом амплуа середине 80-х.

За свою карьеру Джимми успел выиграть Чемпионшип, Кубок и Суперкубок Англии, а в 1977 году сыграл против Пеле в последнем матче бразильца в карьере.

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