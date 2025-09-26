"Команда уверенно провела весь матч, максимально используя созданные моменты, даже несмотря на то, что нападающие не имели никакого влияния на игру. Довбик? На него просто невозможно смотреть", – приводит слова Грациани Retesport.

"Не нужно каждый раз указывать на него пальцем": Гасперини защитил Довбика от критики журналистов

В текущем сезоне Артем Довбик провел 4 матча за Рому, результативными действиями не отличался. Контракт украинского нападающего с клубом рассчитан до 2029 года. Сейчас "волки" с 9 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А.

К слову, Франческо Грациани выступал за Рому в 1983-1986 гг. В 1982 году Франческо стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

Рома впервые в сезоне забила больше одного гола – Довбык снова не впечатлил: Лига Европы