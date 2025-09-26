Легенда итальянского футбола разнес Довбика за игру с Ниццей: "На него просто невозможно смотреть"
Выдающийся итальянский футболист Франческо Грациани прокомментировал победу Ромы над Ниццей (2:1) в матче первого тура Лиги Европы.
"Команда уверенно провела весь матч, максимально используя созданные моменты, даже несмотря на то, что нападающие не имели никакого влияния на игру. Довбик? На него просто невозможно смотреть", – приводит слова Грациани Retesport.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 4 матча за Рому, результативными действиями не отличался. Контракт украинского нападающего с клубом рассчитан до 2029 года. Сейчас "волки" с 9 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А.
К слову, Франческо Грациани выступал за Рому в 1983-1986 гг. В 1982 году Франческо стал чемпионом мира в составе сборной Италии.
