В воскресенье, 6 ноября, сыграли еще несколько поединков 13-го тура Серии А. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 13 тур

Болонья – Торино – 2:1

Голы: Орсолини, 64, Пош, 73 – Лукич, 26 (пен)

Монца – Верона – начало в 16:00

Сампдория – Фиорентина – начало в 16:00

Игровой день открыл поединок в Болонье, где местная команда принимала Торино. Обе команды выиграли два последних матча, поэтому чья-то серия должна была прерваться. Не повезло "быкам", сумевшим открыть счет в середине первого тайма. Лукич реализовал пенальти.

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После перерыва сыграли замены Тьягу Мотты, который не так давно возглавил "россоблу" и начинает давать результат. Сначала Орсолини, который появился со скамейки запасных, выровнял положение с паса Виньято, тоже вышедшего по ходу игры. Еще один джокер – Сориано – отдал голевой пас на Поша, который установил окончательный итог игры. 2:1 – Болонья выиграла третий матч подряд, набрала 16 баллов и поднялась на 11 место. Торино идет 10-м, имея 17 очков.

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