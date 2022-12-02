Иван Ракитич не скрывает, что Хорватия должна благодарить Ромелу Лукаку за путевку в плей-офф чемпионата мира.

Нападающий Челси во втором тайме матча Хорватия – Бельгия (0:0) упустил три роскошных момента, чтобы забить. Ничья вывела в плей-офф хорватов, а бельгийцы сенсационно вылетели уже после группового турнира.

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Иван Ракитич, сыгравший 106 матчей за сборную Хорватии и ставший чемпионом мира-2018, признал, что команде Златко Далича повезло. Об этом 34-летний хавбек Севильи рассказал во время стрима в Instagram. К слову, Иван завершил карьеру в сборной еще в 2019 году.

"Мы должны оплатить Лукаку месячный отпуск в Сплите", – в шутку заявил Ракитич, добавив демонстративный поцелуй.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира "клетчатые" сыграют с Японией. Матч состоится 5 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.

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