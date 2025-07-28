Звездный экс-оборонец Днепра Дуглас поделился воспоминаниями о пути Днепра к финалу Лиги Европы в сезоне-2014/15.

‒ В еврокампании ты стал настоящей стеной в защите Днепра. Это лучший сезон в карьере?

‒ Да, профессионально – это мой лучший сезон за все время.

‒ Расскажи об игре против Игуаина. Какой он на поле и как удалось остановить нападающего Наполи?

‒ Он был одним из лучших нападающих Европы в то время – умный, с великолепным ударом. Я старался не дать ему пространства, и когда он имел моменты, нас спасал Денис Бойко.

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‒ Что чувствовал, когда в Киеве прозвучал финальный свисток и Днепр вышел в финал?

‒ Это был магический момент. В голове промелькнуло все, через что мы прошли. Это был пик моей карьеры.

‒ Каким запомнил финал в Варшаве?

‒ Тяжелая выдалась игра. Севилья была действующим чемпионом и фаворитом турнира.

‒ Не снятся ли кошмары после финала?

‒ Мне понадобилось несколько дней, чтобы принять поражение.

‒ Объясни, почему решил остаться? В клубе уже год не платят зарплату, а тебя зовут Лацио и Бешикташ. Знаю, что ты еще восстанавливался после травмы, но, возможно, были и другие причины?

‒ Кроме того, что я лечился, переговоры с Лацио не продвинулись, потому что итальянцы не могли заплатить сумму, которую на тот момент требовал Днепр. Я стремился уйти из клуба мирно, несмотря на все имеющиеся проблемы, – заявил Дуглас в интервью Украинскому Футболу.

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