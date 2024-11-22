"Бельгия – Самый неудобный соперник, Хотя на чемпионате Европы сыграли достойно с ними. С Шотландией может быть сложно из-за их силового стиля. Сербия и Венгрия – приоритетные соперники, но на этом уровне все команды неплохие.

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Пусть будет Венгрия, надо обыграть Орбана. Это конечно больше шутка, потому что там Орбан как президент, так и футболист есть. Предполагаю, что с Венгрией будет немного легче других. Мог бы сказать более уверенно, но 19-го числа венгры сыграли 1:1 с немцами, поэтому пока предположение, потому что сразу о них подумал, когда увидел среди потенциальных соперников", – рассказал Кравченко в интервью Sport-express.ua.

Напомним, сборная Украины завоевала право бороться за выход в высший дивизион Лиги наций. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Потенциальными соперниками подопечных Сергея Реброва являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

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