Экс-полузащитник Днепра и сборной Украины Александр Грицай поделился мыслями о чемпионской борьбе в текущем сезоне украинской Премьер-лиги.

– Я думаю, такой состав тройки лидеров и будет. Единственный, вопрос, каким будет расположение команд в топ-3. Здесь все возможно.

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– И Шахтер, и Александрия еще могут стать первыми?

– Все может быть, потому что играть еще семь туров. И также важно, что между Шахтером и Динамо еще будет очная встреча. Поэтому все может быть. Рано списывать со счетов Александрию и Шахтер. Но из этой тройки все-таки на данный момент, мне кажется, Динамо имеет лучшие шансы на победу.

– Но Александрия видно, что настроена на сенсацию и готова действительно побороться за золото!

– Александрийцы на каждый матч выходят, отдаются на поле и качественно играют. Поэтому этот сезон у Александрии явно удался.

– Вы, зная Руслана Ротаня и его характер, как считаете, он серьезно может настроиться на выигрыш титула?

– Конечно, конечно! Да-да, Ротань может, – сказал Грицай в интервью Sport.ua.

Напомним, сейчас Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ с 57-ю очками. На второй строчке находится Александрия с 53-мя пунктами, замыкает тройку Шахтер, у которого 47 очков и один матч в запасе.

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