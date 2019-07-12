Легенда Днепра Литовченко прокомментировал прекращение существования своего родного клуба

Бывший игрок Днепра Геннадий Литовченко шокирован исчезновением клуба.

"Днепр – одна из немногих команд в Украине со своим именем и историей. И то, что ее развалили, для меня шок. Днепр дал мне путевку в жизнь, я научился играть в футбол в этой команде, поэтому для меня это болезненно.

Днепр прекращает существование

Кто виноват в исчезновении Днепра? Что, мы не знаем, кто виноват?! Не знаю всей тайны, но есть информация, что СК Днепр-1 – та же команда, только немного изменена в названии, произошло слияние.

Одно понятно, что двух команд в Днепре не будет. СК Днепр-1 вышел в УПЛ, поэтому будет интересно посмотреть, на что новый клуб с новым названием будет способен. Главное – представляет город Днепр", – цитирует Литовченко UA-Football.

"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні