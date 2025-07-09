Как сообщает Sports24.uz, узбекский клуб Андижан заинтересован в подписании украинского голкипера Артема Одинцова. Переход может состояться в ближайшее время.

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Одинцов родился в 2000 году в Донецкой области. Большую часть карьеры он провел в чемпионате Венгрии, а его последним клубом был Дьошдьёр. Контракт с венгерским клубом завершился 1 июля, поэтому сейчас он имеет статус свободного агента.

Напомним, Андижан возглавляет легенда киевского Динамо Максим Шацких. Команда примет участие во вновь созданном азиатском турнире – Лиге чемпионов 2.

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