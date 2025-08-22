Легенда Динамо разнес игрока киевлян за матч с Маккаби: "Он имел вид постороннего предмета"
Бывший полузащитник Динамо Артем Яшкин раскритиковал игру Кристиана Биловара в матче квалификации Лиги Европы против Маккаби (Тель-Авив) (1:3).
– В прошлом сезоне Динамо в еврокубках также много проигрывало, но была борьба, было видно хоть какое-то старание футболистов. Сейчас этого нет.
– Мне сложно сказать, почему так. Но, действительно, добиваться результата без контрпрессинга, агрессии нереально. Плюс, Биловар имел вид постороннего предмета.
Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо, – Бурбас
– За какие заслуги этот футболист попадает в состав?
– Мне это неизвестно, но ошибок с его стороны множество. Вот, например, два мяча были забиты из его зоны, а прострел, который не закрыл Караваев, Биловар мог перехватывать. Он нигде не успевает, – сказал Яшкин для Sport.ua.
Напомним, киевское Динамо уступило Маккаби Тель-Авив в первом матче плей-офф Лиги Европы. Ответный матч состоится 28 августа.
Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций