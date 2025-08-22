– В прошлом сезоне Динамо в еврокубках также много проигрывало, но была борьба, было видно хоть какое-то старание футболистов. Сейчас этого нет.

– Мне сложно сказать, почему так. Но, действительно, добиваться результата без контрпрессинга, агрессии нереально. Плюс, Биловар имел вид постороннего предмета.

Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо, – Бурбас

– За какие заслуги этот футболист попадает в состав?

– Мне это неизвестно, но ошибок с его стороны множество. Вот, например, два мяча были забиты из его зоны, а прострел, который не закрыл Караваев, Биловар мог перехватывать. Он нигде не успевает, – сказал Яшкин для Sport.ua.

Напомним, киевское Динамо уступило Маккаби Тель-Авив в первом матче плей-офф Лиги Европы. Ответный матч состоится 28 августа.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций