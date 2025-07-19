– За два с половиной года выступлений в Европе Виктор заслужил быть в более статусном клубе, чем Жирона?

– Если говорить о позапрошлом сезоне, то скорее да, чем нет. А вот в прошлом году полузащитник отыграл на уровне результатов Жироны. Возможно, немного лучше, но он не тянул на себе команду.

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– Именно поэтому в прессе не фигурируют топовые клубы своих чемпионатов относительно интереса к Цыганкову?

– И поэтому тоже. Сейчас в Европе, да и не только, очень много молодых и талантливых футболистов. Выбор для клубов огромный. Чтобы быть востребованным, нужно постоянно быть на слуху. Решать какие-то матчи, – сказал Яшкин для Sport.ua.

Напомним, Виктор Цыганков перешел в Жирону в январе 2023 года из киевского Динамо. В прошлом сезоне Виктор провел 32 матча за испанский клуб, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

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