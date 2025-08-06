– До того, как этот клуб стал соперником Динамо, я ничего не знал о нем. Сразу хочу отметить, что тренерский штаб "бело-синих" хорошо разобрал манеру игры Пафоса, и правильно выставил против соперника двух "опорников" – Михайленко и Бражка.

"Пафос – серьезный соперник": Шаран назвал слабое место Динамо после поражения в квалификации Лиги чемпионов

Два тайма этого матча прошли по одному и тому же сценарию – в начале активнее играет кипрская команда благодаря прессингу, а потом инициативу забирает Динамо. Был момент после перерыва, когда смелый и тактически верный ход сделал Александр Шовковский, оставив одного "опорника" позади и бросив Пихаленка в атаку – ближе к воротам соперника в пару к Шапаренко. Я думал, что динамовцы дожмут Пафос.

– Не хватило только гола в ворота гостей..

– По ходу всей игры были у Динамо предпосылки для этого, однако попасть в рамку впервые удалось лишь на 75-й минуте. Много блокировок было, и, к сожалению, много неточных передач в решающей фазе, возле чужой штрафной площади. В таких матчах, конечно, нужно забивать. Но это постепенно придет по ходу сезона. Еще нужно сказать о чрезмерной, видимо, осторожности – боялись ошибиться, боялись пропустить. Однако, на финише поединка все-таки не обошлось без одной, но решающей ошибки.

– Динамо могло получить шанс открыть счет, когда арбитр поставил пенальти. Но затем 11-метровый отменили. Рефери поступил правильно?

– Да, потому что пенальти не было. Очевидно, что Ванат дорисовал в том эпизоде. Защитник Пафоса, конечно, в мяч не сыграл, но и в ногу нашему форварду не попал. Кстати, не тянул на 11-метровый и второй эпизод с Ванатом в штрафной площадке соперника. Поэтому, все вердикты рефери были логичными.

– Чего ждете от матча на Кипре?

– Там будет такая же тягучая игра, как и в Люблине. Но есть надежда, что при своих болельщиках Пафос сыграет все же более открыто, и Динамо сможет контратаковать. Кто первым грубо ошибется, тот проиграет и вылетит. Шансы 50 на 50. Все решится на Кипре, – сказал Кузнецов для Footboom.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение