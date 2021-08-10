"Казино – больная тема. Когда приехал в Берлин играть по контракту, познакомился с нашими эмигрантами-евреями, которые в то время ехали за границу. На выходных была масса свободного времени. Куда идти? Что делать? Повели меня мои друзья в крупное казино, называлось "Европа Центр".

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Официантки возле тебя крутятся, подносят, все солидно, красиво. В первый день выиграл 2000 марок, не понимая, куда ставить на рулетке. Подумал: "Ничего себе. Хороший дополнительный бизнес к футболу". И так потихоньку.

Я азартный сильно. Не люблю, когда не складывается, хочу тогда выиграть. Это же казино, можно раз-два выиграть. А если в длинную играешь, ты проиграешь. У меня не было стоп-крана. Хочешь выигрывать, а в итоге все там оставляешь.

Проиграл ли за все время около 1 млн долларов? Где-то так, я не подсчитывал. Очень много проиграл", – рассказал Яремчук для Youtube-канала SportArena.

Яремчук выступал за Динамо в 1985-1990 годах, после чего перебрался в берлинский Блау-Вайсс.

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