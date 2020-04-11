Легенда Динамо признался, с командой не хотел бы работать

Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш рассказал о своих тренерских желаниях.

"Я с особым уважением отношусь к работе детского тренера. Считаю эту специализацию одной из самых тяжелых – и даже не представляю, как бы я с ней справлялся.

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Она требует не только больших футбольных знаний, но и умение предугадать – заметить в ребенке задатки, которые затем можно развить. Это очень сложная и ответственная работа – столько труда они вкладывают в своих воспитанников. Детские тренеры должны получать зарплату на уровне тренеров команд мастеров.

Что касается меня, то я хотел бы работать с перспективной, амбициозной командой. Очень хорошо, когда есть молодой коллектив и несколько опытных футболистов. И пространство для развития, задачи. Вот это – работа высокого интереса", – цитирует Кардаша официальный сайт Динамо.

Напомним, Кардаш работал в тренерском штабе Александра Головко в сборной Украины U-21, а затем стал помощником Руслана Ротаня.

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