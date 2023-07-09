"В какой-то момент я со своей семьей решили, что мы хотим остаться в Украине. И это был, наверное, один из главных аспектов того, что мы выбрали Полесье.

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Почему я говорю "мы"? Потому что для меня очень важно мнение моей семьи. Я уже немолодой игрок. Где мы будем жить, находиться, где будет учиться мой сын – очень важно. Мы выбрали Полесье, потому что это Житомир, недалеко от Киева.

Скорее всего, семья будет жить в Киеве, а я буду ездить на тренировки в Житомир", – сказал Бойко в интервью YouTube-каналу Полесья.

Напомним, Денис – воспитанник Динамо, в структуре которого в целом находился 14 лет. В Полесье 35-летний кипер перешел в статусе свободного агента, подписав контракт сроком на 1 сезон.

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