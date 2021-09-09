CР Брашов дома разгромно уступил Чиксереде (2:6) в рамках 4-го раунда Кубка Румынии, что заставило главного тренера хозяев Тибериу Гиоане подать в отставку, сообщает Fanatik.ro.

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"Об этой игре действительно нечего сказать. Такой результат вызывает у команды шок. Я ухожу в отставку. Мне нравилось работать с этими ребятами. Это все, что я мог сделать. У нас мало очков в чемпионате, и мне сейчас не по себе. Ситуацию еще можно исправить и без меня на скамейке запасных. Мое решение окончательное, и я не передумаю", – прокомментировал ситуацию тренер.

Гиоане лишь несколько месяцев назад возглавил Брашов. Напомним, в Украине румын известен своими выступлениями за киевское Динамо в 2001-2011 годах.

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